Ізраїль розпочав операцію «Залізні мечі» проти угруповання ХАМАС

https://racurs.ua/ua/n188042-izrayil-rozpochav-operaciu-zalizni-mechi-proty-ugrupovannya-hamas.html

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію «Залізні мечі» проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

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У відповідь на масовану ракетну атаку палестинських бойовиків ізраїльські військові завдає ударів по ворожих цілях у Газі. Про це армія Ізраїлю повідомила у соціальній мережі X (Twitter).

Як заявив на брифінгу речник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт, палестинські бойовики увійшли в Ізраїль із сектора Газа по суші, морю та повітрю за допомогою парапланів. Зараз бої точаться у семи місцях.

А прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна перебуває у війні, яку вона обов’язково виграє, а «ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав».

Тим часом голови політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що напад на Ізраїль нібито був превентивним, бо начебто ізраїльська армія хотіла «посилити агресію проти нашого народу в Секторі Газа».

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й проникли на ізраїльську територію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив режим надзвичайної ситуації в окремих районах країни, куди входять Тель-Авів та Беер-Шева.