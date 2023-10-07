Наслідки атаки на Ізраїль. Фото: Reuters

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Ракурс

Масований ракетний удар по Ізраїлю з боку Сектора Газа відбувся 7 жовтня.

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Крім того, палестинські бойовики намагаються проникнути на ізраїльську територію. Через це міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив режим надзвичайної ситуації в окремих районах країни. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що режим НС оголошено в південних районах Ізраїлю в радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа. Сюди входять такі великі міста як Тель-Авів та Беер-Шева. Військове командування отримало право обмежувати зібрання та закривати доступ в певні райони.

Видання Al Jazeera пише, що житель Беєрі повідомив ізраїльським медіа те, що бойовики ХАМАСу вже перебувають на вулицях ізраїльського поселення.

Тим часом у мережі публікують відео, як бойовики з Сектору Газа в’їжджають на територію Ізраїлю та вбивають мирних жителів найближчого міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці з боку Сектора Газа по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару. ХАМАС в рамках операції «Шторм Аль-Акса» нібито випустив по ізраїльській території 5 тис. ракет. Ранковий обстріл тривав вже понад дві години.

Попередньо відомо, що палестинські бойовики також намагаються потрапити в південні райони Ізраїлю.

Армія оборони Їзраїлю (ЦАХАЛ) оголосила «стан готовності до війни» на тлі ймовірного проникнення бойовиків ХАМАС в країну і ракетних обстрілів. Розпочало масштабний призов резервістів.

Джерела: Times of Israel, Al Jazeera