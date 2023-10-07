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Ракурс
Ворог атакував касетними снарядами село на Запоріжжі. Фото:

Окупанти обстріляли касетними снарядами село на Запоріжжі, є жертва та поранені

7 жов 2023, 10:21
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Російська армія обстріляла касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області.


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Ворог відкрив вогонь по мирному населеному пункту у суботу, 7 жовтня. Близько 8.00 окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Касетні боєприпаси розривалися на території села. Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Зазначається, що підступного удару росіян було пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російська армія атакувала Одеську область із окупованого Криму надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс». Було влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинила пожежу в гаражному кооперативі, пошкодили кілька багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Джерело: Ракурс


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