Враг атаковал кассетными снарядами деревню в Запорожье. Фото:

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Російська армія обстріляла касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області.

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Ворог відкрив вогонь по мирному населеному пункту у суботу, 7 жовтня. Близько 8.00 окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Касетні боєприпаси розривалися на території села. Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Зазначається, що підступного удару росіян було пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російська армія атакувала Одеську область із окупованого Криму надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс». Було влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинила пожежу в гаражному кооперативі, пошкодили кілька багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки постраждали четверо осіб.