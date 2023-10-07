Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Враг атаковал кассетными снарядами деревню в Запорожье. Фото:

Оккупанты обстреляли кассетными снарядами село на Запорожье, есть жертва и раненые

7 окт 2023, 10:21
999

Російська армія обстріляла касетними снарядами обстріляла село Біленьке Запорізької області.


.

Ворог відкрив вогонь по мирному населеному пункту у суботу, 7 жовтня. Близько 8.00 окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Касетні боєприпаси розривалися на території села. Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Зазначається, що підступного удару росіян було пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російська армія атакувала Одеську область із окупованого Криму надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс». Було влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинила пожежу в гаражному кооперативі, пошкодили кілька багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров