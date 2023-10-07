Розробку безпілотників в Україні почали 200 компаній. Фото:

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Виробництво безпілотників в Україні за останній рік зросло в сотню разів.

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Зараз понад 200 компаній займається розробкою дронів. З початку російського вторгнення підходи до розвитку українського військово-промислового комплексу були радикально змінені. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді, йдеться у Telegram-каналі глави уряду.

Нова компанія, яка отримала сучасні стандарти корпоративного управління, була утворена на базі «Укроборонпрому». Тепер шлях від розробки до закупівлі БПЛА максимально короткий.

Також, за словами Шмигаля, зараз Кабмін активно реалізує програму швидкого відновлення. Цього року з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн. У рамках програми «єВідновлення» вже погоджено виплати на ремонти осель для 16 тис. українських родин. Крім того, впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване.

Нагадаємо, у серпні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як українські фахівці тестують у польових умовах 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе.