Уряд Словаччини заявив про припинення надання Україні військової допомоги. Фото:

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Ракурс

Україна більше не отримуватиме військової допомоги від Ізраїлю.

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Відповідне рішення ухвалив тимчасовий уряд Словаччини після того, як на виборах перемогла проросійська партія Smer-SD. При цьому Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги українській армії. Про це пише видання Politico.

Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше ніяких військових матеріалів в Україну, — заявив представник уряду.

Раніше президент Словаччини Зузана Чапутова попросила лідера Smer-SD Роберта Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд до 16 жовтня.

Нагадаємо, 30 вересня у Словаччині відбулися місцеві вибори, на яких найбільше голосів отримала проросійська партія Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ця політсила отримала понад 20% голосів виборців.

Фіцо заявив, що працюватиме над тим, щоб постачання військової допомоги Україні припинилося. Політик наголосив, що «люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна».

Джерело: Politico