Авто з депутатом «Єдиної росії» підірвали. Фото:

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Автомобіль місцевого колаборанта підірвали в окупованій Новій Каховці Херсонської області.

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У суботу, 7 жовтня, вибухнуло авто виконавчого секретаря місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимира Малова. Сам він отримав важкі поранення й був госпіталізований. За підривом стоять невідомі особи. Про це так званий сенатор фейкової Херсонської облради Ігор Костюкевич повідомив у Telegram.

Тяжкі поранення отримав виконавчий секретар місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимир Малов. Він перебуває у лікарні, медики борються за його життя, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на початку вересня співробітники СБУ підірвали на тимчасово окупованій території Луганської області Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату ФСБ, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.