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Ракурс
Юрій Афанасьєвський, фото: соціальні мережі

СБУ підірвали очільника «митниці ЛНР» — ЗМІ

5 вер 2023, 11:48
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Співробітники СБУ на тимчасово окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату фсб, котрий очолював «митницю» так званої «ЛНР».


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Наразі Афанасьєвський перебуває у реанімації у важкому стані. Про це сьогодні, 5 вересня, з посиланням на джерела у СБУ повідомляють видання «Укрінформ» та «Українська правда».

Зазначається, що Афанасьєвського підірвали у власному помешканні — він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї та живота.

Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із «трьохсотого» на «двохсотого», — наголошують у спецслужбі.

За інформацією СБУ, Афанасьєвський «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього були накладені персональні санкції Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

Юрій Афанасьєвський, фото: соціальні мережі

Джерело: «Укрінформ», «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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