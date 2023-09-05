Затримали коригувальницю ворога у Харкові, фото: СБУ

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Коригувальницю ворога, яка знімала стратегічні об'єкти Харкова під виглядом «селфі», затримала СБУ.

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Отримані від зловмисниці дані рашисти використовували для коригування повітряних атак по місту. Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України, — наголошують в СБУ. — Щоб скоригувати ворожу атаку рф, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору.

Зазначається, що затримана — працівниця постраждалого підприємства:

російська фсб завербувала жінку під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення;

після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті;

для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Для передачі координат українських об'єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до фсб і після цього одразу видаляла знімки з телефону, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що жінка намагалася замаскувати свою підривну діяльність на користь фсб, активно публікуючи у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво рф.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання, — наголошують у СБУ.

Затриманій повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожують до 12 років позбавлення волі.