Заява голови Антимонопольного комітету про звільнення надійшла до Ради

Заява голови Антимонопольного комітету про звільнення надійшла до Радиhttps://racurs.ua/ua/n186903-zayava-golovy-antymonopolnogo-komitetu-pro-zvilnennya-nadiyshla-do-rady.htmlРакурс
До Верховної Ради надійшла заява голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення із посади.
Тепер цю заяву має опрацювати профільний комітет парламенту і винести до зали на голосування. Про це сьогодні, 5 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Потім має відбутись призначення нового голови. На місце Піщанської призначають голову Донецької ВЦА Павла Кириленка. Так само спочатку опрацювання в Комітеті і відповідно голосування, — зазначив Гончаренко. — Також за Регламентом Піщанській має надатись слово для виступу у Раді.
Також про надходження до парламенту заяви Піщанської про звільнення у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що питання про призначення Кириленка на посаду голови АМКУ розглядатиметься наступного дня після ухвалення рішення про звільнення Піщанської.
Посада голови ФДМУ поки залишається без призначення, — додав Арахамія.