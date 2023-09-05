Заява голови Антимонопольного комітету про звільнення надійшла до Ради

Очільниця Антимонопольного комітету подала заяву про звільнення, фото: Centreua

https://racurs.ua/ua/n186903-zayava-golovy-antymonopolnogo-komitetu-pro-zvilnennya-nadiyshla-do-rady.html

Ракурс

До Верховної Ради надійшла заява голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення із посади.

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Тепер цю заяву має опрацювати профільний комітет парламенту і винести до зали на голосування. Про це сьогодні, 5 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Потім має відбутись призначення нового голови. На місце Піщанської призначають голову Донецької ВЦА Павла Кириленка. Так само спочатку опрацювання в Комітеті і відповідно голосування, — зазначив Гончаренко. — Також за Регламентом Піщанській має надатись слово для виступу у Раді.

Також про надходження до парламенту заяви Піщанської про звільнення у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що питання про призначення Кириленка на посаду голови АМКУ розглядатиметься наступного дня після ухвалення рішення про звільнення Піщанської.