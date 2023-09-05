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Наслідки російського авіаудару, фото: Олег Синєгубов
Рашисти керованими авіабомбами знищили дитсадок на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186902-rashysty-kerovanymy-aviabombamy-znyschyly-dytsadok-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 4 вересня, близько 21.30 завдали удару двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району Харківської області.
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В результаті зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Про це сьогодні, 5 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що постраждалих внаслідок цього авіаудару немає.
Загалом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Зокрема:
- у селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа;
- через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві;
- близько 12.00 біля с. Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.
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