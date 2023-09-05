Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти вдарили «ураганами» по громаді на Дніпропетровщині (ФОТО)

5 вер 2023, 08:50
999

Російські загарбники вчора, 5 вересня, надвечір снарядами з «Урагану» обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл, — зазначив чиновник.

Також рашисти двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.

На щастя, всюди минулося без постраждалих, — наголосив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів