Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n186899-rashysty-vdaryly-uraganamy-po-gromadi-na-dnipropetrovschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 5 вересня, надвечір снарядами з «Урагану» обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл, — зазначив чиновник.

Також рашисти двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.