Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак
Рашисти вдарили «ураганами» по громаді на Дніпропетровщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186899-rashysty-vdaryly-uraganamy-po-gromadi-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 5 вересня, надвечір снарядами з «Урагану» обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл, — зазначив чиновник.
Також рашисти двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.
На щастя, всюди минулося без постраждалих, — наголосив Лисак.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...