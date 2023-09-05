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Рашисты ударили «ураганами» по общине на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n186899-rashisty-udarili-uraganami-po-obschine-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 5 вересня, надвечір снарядами з «Урагану» обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл, — зазначив чиновник.
Також рашисти двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.
На щастя, всюди минулося без постраждалих, — наголосив Лисак.
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