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Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

Рашисты ударили «ураганами» по общине на Днепропетровщине (ФОТО)

5 сен 2023, 08:50
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Російські загарбники вчора, 5 вересня, надвечір снарядами з «Урагану» обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл, — зазначив чиновник.

Також рашисти двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.

На щастя, всюди минулося без постраждалих, — наголосив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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