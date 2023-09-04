ЗСУ готуються до нової хвилі наступу рф на Куп'янсько-Лиманському напрямку

https://racurs.ua/ua/n186896-zsu-gotuutsya-do-novoyi-hvyli-nastupu-rf-na-kup-yansko-lymanskomu-napryamku.html

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ЗСУ готуються до нової хвилі наступу росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни комплектують резерви для наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку з військ, які перебували на відновленні, із новосформованих підрозділів та солдатів, яких перекинули з білорусі.

Вона додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади, «хоча велику частину цих підрозділів ми знищили на півдні, і на сході».

Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. Це не тільки бійці — там щодня працюють штаби та командування. Ви знаєте, що війна — це не просто застосування сил «стінка на стінку», це інтелектуальні рішення: уміння глибоко проаналізувати ситуацію, прорахувати ворога, ввести ворога в оману. І вся ця робота робиться для того, щоб ворогу не дати пройти ані на Куп’янському, ані на Лиманському напрямку, — сказала Маляр в ефірі телемарафону.

Російські військові розгорнули резервну армію на Луганщині, щоб перекинути звідти підрозділи для захисту південного фронту від українського контрнаступу, констатують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони відштовхуються від інтерв’ю начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова журналістці Наталі Мосейчук, яке вийшло цього тижня. Буданов також заявив, що зараз у російської армії не залишилося резервів, а ще остаточно не створена 25-а резервна армія недоукомплектована.

Вона вже станом наразі недоукомплектована, абсолютно без навчань бере участь у бойових діях і пішла не на посилення, що цікаво, а на заміну 41-ї [армії], яка розпочала свій повільний рух у південному напрямку — на посилення своїх угруповань поблизу Запоріжжя, де відбуваються наші наступальні дії, — цитувало Буданова видання LIGA.net.

Підрозділи 41-ї армії діють без ротації, як і багато інших передових російських підрозділів на всьому театрі військових дій, констатує ISW у своєму щоденному огляді. Експерти вважають, що відсутність оперативних резервів змушує російське командування проводити «горизонтальні передислокації» та приймати важкі рішення про те, яким ділянкам фронту потрібно надавати пріоритет.