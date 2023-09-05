Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
володимир путін, фото: «Радіо Свобода»

Дрони вночі намагалися атакувати резиденцію путіна — ЗМІ (ВІДЕО)

5 вер 2023, 10:09
999

У рф в ніч на сьогодні, 5 вересня, дрони намагалися атакувати Москву та резиденцію російського диктатора володимира путіна.


.

Зокрема, видання Moscow Times опублікувало відео, на якому, як стверджується, потрапив момент знищення дрона над Завидовим у Тверській області рф, де розташована резиденція путіна.

Також дрони прилетіли Підмосков’я — уламки впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі. Під час пожежі було кілька сильних вибухів, — стверджує видання.

Зазначається, що у московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було оголошено план «Килим». В результаті було затримано 40 рейсів, а ще два — скасовано. Згодом штатну роботу аеропортів поновили.

Джерело: Moscow Times


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів