владимир путин, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n186901-drony-nochu-pytalis-atakovat-rezidenciu-putina-smi-video.html

Ракурс

У рф в ніч на сьогодні, 5 вересня, дрони намагалися атакувати Москву та резиденцію російського диктатора володимира путіна.

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Зокрема, видання Moscow Times опублікувало відео, на якому, як стверджується, потрапив момент знищення дрона над Завидовим у Тверській області рф, де розташована резиденція путіна.

Також дрони прилетіли Підмосков’я — уламки впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі. Під час пожежі було кілька сильних вибухів, — стверджує видання.

Зазначається, що у московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було оголошено план «Килим». В результаті було затримано 40 рейсів, а ще два — скасовано. Згодом штатну роботу аеропортів поновили.

Джерело: Moscow Times