Последствия российского авиаудара, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники вчора, 4 вересня, близько 21.30 завдали удару двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району Харківської області.

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В результаті зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Про це сьогодні, 5 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього авіаудару немає.

Загалом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Зокрема: