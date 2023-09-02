Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Нові ротації в уряді зачеплять й Антимонопольний комітет
Нові ротації в уряді зачеплять й Антимонопольний комітетhttps://racurs.ua/ua/n186812-novi-rotaciyi-v-uryadi-zacheplyat-y-antymonopolnyy-komitet.htmlРакурс
Кабмін проведе нові ротації у своєму складі. Окрім заміни очільників Міноборони, Мінкультури та ФДМУ, кадри зміняться і в Антимонопольному комітеті АМКУ.
.
Нардеп Ярослав Железняк повідомляє і про інші найближчі кадрові ротації у владі, крім зміни міністрів оборони та культури.
За його інформацією, Ольга Піщанська залишає АМКУ і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна (після того, як Рустем Умеров піде на міністра оборони).
Замість неї на посаду голови АМКУ буде призначено Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...