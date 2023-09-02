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Ракурс
Нові ротації в уряді зачеплять й Антимонопольний комітет

Нові ротації в уряді зачеплять й Антимонопольний комітет

2 вер 2023, 13:14
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Кабмін проведе нові ротації у своєму складі. Окрім заміни очільників Міноборони, Мінкультури та ФДМУ, кадри зміняться і в Антимонопольному комітеті АМКУ.


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Нардеп Ярослав Железняк повідомляє і про інші найближчі кадрові ротації у владі, крім зміни міністрів оборони та культури.

За його інформацією, Ольга Піщанська залишає АМКУ і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна (після того, як Рустем Умеров піде на міністра оборони).

Замість неї на посаду голови АМКУ буде призначено Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

Джерело: Ракурс


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