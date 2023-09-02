Вагнерівці влаштували «меморіал пам'яті» Пригожина біля «Вічного вогню» в Мінську

https://racurs.ua/ua/n186811-vagnerivci-vlashtuvaly-memorial-pam-yati-prygojyna-bilya-vichnogo-vognu-v-minsku.html

Ракурс

Двоє вагнерівців зробили «меморіал пам’яті» Євена Пригожина та Дмитра Уткіна прямо біля «Вічного вогню» в Мінську.

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Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Навіть у пеклі вони будуть найкращими!, — повідомляється в телеграм-каналі, наближеному до ПВК «Вагнера».

Монумент на площі Перемоги в Мінську створений в пам’ять про загиблих героїв, які захищали білорусь від нацистів. Тим часом «вагнерівець» Уткін сповідував ідеї німецького націонал-соціалізму і навіть мав величезне татуювання у вигляді свастики.

Нагадаємо, що саме у центральну білорусь передислокували частину виродків ПВК «Вагнера» після невдалого путчу Пригожина у червні 2023 року.