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Вагнеровцы устроили «мемориал памяти» Пригожина у «Вечного огня» в Минске
Вагнеровцы устроили «мемориал памяти» Пригожина у «Вечного огня» в Минскеhttps://racurs.ua/n186811-vagnerovcy-ustroili-memorial-pamyati-prigojina-u-vechnogo-ognya-v-minske.htmlРакурс
Двоє вагнерівців зробили «меморіал пам’яті» Євена Пригожина та Дмитра Уткіна прямо біля «Вічного вогню» в Мінську.
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Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Навіть у пеклі вони будуть найкращими!, — повідомляється в телеграм-каналі, наближеному до ПВК «Вагнера».
Монумент на площі Перемоги в Мінську створений в пам’ять про загиблих героїв, які захищали білорусь від нацистів. Тим часом «вагнерівець» Уткін сповідував ідеї німецького націонал-соціалізму і навіть мав величезне татуювання у вигляді свастики.
Нагадаємо, що саме у центральну білорусь передислокували частину виродків ПВК «Вагнера» після невдалого путчу Пригожина у червні 2023 року.