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Ракурс
Вагнеровцы устроили «мемориал памяти» Пригожина у «Вечного огня» в Минске

Вагнеровцы устроили «мемориал памяти» Пригожина у «Вечного огня» в Минске

2 сен 2023, 13:10
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Двоє вагнерівців зробили «меморіал пам’яті» Євена Пригожина та Дмитра Уткіна прямо біля «Вічного вогню» в Мінську.


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Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Навіть у пеклі вони будуть найкращими!, — повідомляється в телеграм-каналі, наближеному до ПВК «Вагнера».

Монумент на площі Перемоги в Мінську створений в пам’ять про загиблих героїв, які захищали білорусь від нацистів. Тим часом «вагнерівець» Уткін сповідував ідеї німецького націонал-соціалізму і навіть мав величезне татуювання у вигляді свастики.

Нагадаємо, що саме у центральну білорусь передислокували частину виродків ПВК «Вагнера» після невдалого путчу Пригожина у червні 2023 року.

Источник: Ракурс


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