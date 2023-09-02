Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые ротации в правительстве коснутся и Антимонопольного комитета
Новые ротации в правительстве коснутся и Антимонопольного комитетаhttps://racurs.ua/n186812-novye-rotacii-v-pravitelstve-kosnutsya-i-antimonopolnogo-komiteta.htmlРакурс
Кабмін проведе нові ротації у своєму складі. Окрім заміни очільників Міноборони, Мінкультури та ФДМУ, кадри зміняться і в Антимонопольному комітеті АМКУ.
.
Нардеп Ярослав Железняк повідомляє і про інші найближчі кадрові ротації у владі, крім зміни міністрів оборони та культури.
За його інформацією, Ольга Піщанська залишає АМКУ і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна (після того, як Рустем Умеров піде на міністра оборони).
Замість неї на посаду голови АМКУ буде призначено Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
SAP Украина: отрезанная конечность
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...