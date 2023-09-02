Новые ротации в правительстве коснутся и Антимонопольного комитета

https://racurs.ua/n186812-novye-rotacii-v-pravitelstve-kosnutsya-i-antimonopolnogo-komiteta.html

Ракурс

Кабмін проведе нові ротації у своєму складі. Окрім заміни очільників Міноборони, Мінкультури та ФДМУ, кадри зміняться і в Антимонопольному комітеті АМКУ.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомляє і про інші найближчі кадрові ротації у владі, крім зміни міністрів оборони та культури.

За його інформацією, Ольга Піщанська залишає АМКУ і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна (після того, як Рустем Умеров піде на міністра оборони).

Замість неї на посаду голови АМКУ буде призначено Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.