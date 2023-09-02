Юлія Федів

https://racurs.ua/ua/n186800-media-nazvaly-kandydatury-dvoh-novyh-ministriv-hto-moje-ocholyty-minkult-ta-minoborony.html

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В уряді України можливі зміни. Медіа та народні депутати вже декілька днів обговорюють ймовірну ротацію в Міноборони, звідки піде Олексій Резніков, та в Міністерстві культури та інформполітики, яке залишилося без очільника влітку — звідти пішов Олександр Ткаченко.

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Юлія Федів може стати новою міністеркою культури та інформаційної політики України, пише нардеп Ярослав Железняк. Федів три роки очолювала Український культурний фонд. Після того рік була головою ГО «Громадське телебачення».

Про те, що вже за декілька днів новим міністром оборони стане Рустем Умєров, а Мінкульт очолить Федів, написала й «Українська правда».

Попередньо кадрові питання будуть розглядатись у четвер, 7 вересня. щодо відставки Резнікова питання нібито на 99% вирішене. Його та Умєрова запросили навіть на найближче засідання фракції.

Про Федів вперше чую, — сказав 1 вересня УП один з нардепів парламентської фракції «Слуга народу».

Голосування на наступному тижні.