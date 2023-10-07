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Автомобиль с депутатом «Единой россии» взорвали. Фото:

Автомобиль с депутатом «Единой россии» взорвали в оккупированной Новой Каховке

7 окт 2023, 13:20
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Автомобіль місцевого колаборанта підірвали в окупованій Новій Каховці Херсонської області.


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У суботу, 7 жовтня, вибухнуло авто виконавчого секретаря місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимира Малова. Сам він отримав важкі поранення й був госпіталізований. За підривом стоять невідомі особи. Про це так званий сенатор фейкової Херсонської облради Ігор Костюкевич повідомив у Telegram.

Тяжкі поранення отримав виконавчий секретар місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимир Малов. Він перебуває у лікарні, медики борються за його життя, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на початку вересня співробітники СБУ підірвали на тимчасово окупованій території Луганської області Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату ФСБ, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.

Источник: Ракурс


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