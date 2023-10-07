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Автомобиль с депутатом «Единой россии» взорвали. Фото:
Автомобиль с депутатом «Единой россии» взорвали в оккупированной Новой Каховкеhttps://racurs.ua/n188044-avtomobil-s-deputatom-edinoy-rossii-vzorvali-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke.htmlРакурс
Автомобіль місцевого колаборанта підірвали в окупованій Новій Каховці Херсонської області.
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У суботу, 7 жовтня, вибухнуло авто виконавчого секретаря місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимира Малова. Сам він отримав важкі поранення й був госпіталізований. За підривом стоять невідомі особи. Про це так званий сенатор фейкової Херсонської облради Ігор Костюкевич повідомив у Telegram.
Тяжкі поранення отримав виконавчий секретар місцевого відділу партії «Єдина росія» Володимир Малов. Він перебуває у лікарні, медики борються за його життя, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на початку вересня співробітники СБУ підірвали на тимчасово окупованій території Луганської області Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату ФСБ, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.
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