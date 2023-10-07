Ракурсhttps://racurs.ua/
Фото из Израиля публикует Reuters
Чрезвычайное положение ввели по всей территории Израиля (ФОТО)https://racurs.ua/n188046-chrezvychaynoe-polojenie-vveli-po-vsey-territorii-izrailya-foto.htmlРакурс
На всій території Ізраїлю оголошено надзвичайний стан.
.
Влада вирішила закликати якнайбільше поліцейських-добровольців, припинити курси та повністю озброїти всі сили по всій країні. Тим часом ЦАХАЛ поки не повернув під контроль жодну з територій на півдні Ізраїлю, які атакували бойовики ХАМАСу. Зараз там тривають бої. Про це пише ізраїльське видання Haaretz.
У мережі з’явилася інформація про те, що ракетами була атакована друга по величині електропідстанція Ізраїля «Рутенберг».
На цей час відомо про 22 загиблих та щонайменше 545 поранених внаслідок ракетних обстрілів і атак бойовиків. У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що всі лікарні в радіусі до 80 км від кордону Гази працюють в умовах підвищеної готовності.
ЗМІ пишуть, що напружена ситуація спостерігається в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Багато людей намагаються покинути країну. У столиці Ізраїлю лунають звуки сирен, працює протиповітряна оборона.
А Армія оборони Ізраїлю в рамках операції «Залізні мечі» завдає ударів по цілях в секторі Гази. Станом на 12.00 було відомо про 20 ліквідованих бойовиків та сотні поранених.
Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й проникли на ізраїльську територію. У низці регіонів оголосили режим надзвичайної ситуації, а Армія оборони Ізраїлю одночасно обороняє країну та завдає ударів по угрупованню ХАМАС у Секторі Газа.
Джерело: Haaretz
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...