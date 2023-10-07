Ракурсhttps://racurs.ua/
HIMARS одним ударом уничтожил российский «Солнцепок». Фото:
HIMARS уничтожил российский «Солнцепок» по наводке СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188047-himars-unichtojil-rossiyskiy-solncepok-po-navodke-sbu-video.htmlРакурс
Російська тяжка вогнеметна система «Солнцепьок» була знищена одним ударом в Україні.
.
Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію «Солнцепьока», який російський військово-промисловий комплекс вважає своєю гордістю. Ця система мала атакувати позиції Сил оборони, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку. Про це 7 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Спецслужба передала координати ворожої машини українським військовим, які знищили її разом з екіпажем та повним боєкомплектом. По ворогу вдарили реактивною ракетою з HIMARS.
Ефектне відео знищення «Солнцепьока» СБУ опублікувала в соцмережах.
Нагадаємо, у вересні аеророзвідники 27-ї бригади Національної гвардії знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепек» за допомогою боєприпасу, який скинули з повітря.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...