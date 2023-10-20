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Ракурс
Український дрон знищив російський «Солнцепьок». Фото:

ЗСУ спопелили російський «Солнцепьок» під Авдіївкою (ВІДЕО)

20 жов 2023, 20:48
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Українські військові знищили ще одну російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».


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Рідкісну машину спопелили бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Під Авдіївкою ця система висувалась на вогневу позицію для удару по Силах оборони. Ворожу техніку перехопили до удару завдяки ударному FPV-дрону, який скинув кумулятивний заряд у пускову установку із зарядженими боєприпасами. Про це 20 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив у Telegram.

На кадрах, які розлетілися соцмережами, видно, що внаслідок детонації боєкомплекту з термобаричними ракетами машина була повністю знищена разом з екіпажем, що складався з трьох осіб.

За інформацією видання «Мілітарний», російську вогнеметну систему знищили південніше Водяного, що на правому фасі Авдіївського виступу. Воно знаходиться в 3−5 км від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, у жовтні СБУ під час розвідки зафіксувала позицію «Солнцепьока» на одному з напрямків. Ця система мала атакувати позиції Сил оборони, які здійснюють контрнаступ. Координати ворожої цілі передали ракетникам, які одним ударом реактивної ракети з HIMARS знищили російську вогнеметну систему.

Джерело: «Мілітарний»

Джерело: Ракурс


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