Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф завдала ракетного удару по дачному кооперативу. Фото: ОПУ

Окупанти завдали ракетного удару по кооперативу в Кривому Розі, є жертва

20 жов 2023, 21:17
999

Російські окупанти ввечері 20 жовтня завдали ракетного удару по Кривому Розі.


.

Ворог ракетою по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Крім того, осколкові поранення отримала 57-річна жінка. Її у важкому стані госпіталізували. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також внаслідок ракетної атаки сталася пожежа, яку вже приборкали рятувальники. Всі наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з третього до п’ятого поверху. Пошукова операція тривала понад 20 годин. Тоді загинули п’ятеро осіб, ще п’ятьох було травмовано.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів