Армія рф завдала ракетного удару по дачному кооперативу. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n188508-okupanty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-kooperatyvu-v-kryvomu-rozi-ie-jertva.html

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Російські окупанти ввечері 20 жовтня завдали ракетного удару по Кривому Розі.

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Ворог ракетою по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Крім того, осколкові поранення отримала 57-річна жінка. Її у важкому стані госпіталізували. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також внаслідок ракетної атаки сталася пожежа, яку вже приборкали рятувальники. Всі наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з третього до п’ятого поверху. Пошукова операція тривала понад 20 годин. Тоді загинули п’ятеро осіб, ще п’ятьох було травмовано.