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Ракурс
Газу обеспечивают гуманитарной помощью сбросом с самолетов, фото: vpk.name

В Газе сброшенная с самолетов гуманитарная помощь убила пять человек — СМИ

8 мар 2024, 16:29
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В Газі п’ятеро людей загинули внаслідок падіння вантажів з гуманітарною допомогою на заході міста. Ще понад десять осіб отримали травми.


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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляють ізраїльські та палестинські ЗМІ.

Зазначається, що відбулося чергове скидання гуманітарної допомоги з літаків, проте деякі парашути не розкрилися, і в результаті важкі вантажі впали на людей.

Гумдопомогу на парашутах в останні тижні скидали ВПС Йорданії, США та інших країн. Так, є повідомлення, що цього разу літаки належали єгипетській армії.

Нагадаємо, 2 березня відбулася перша операція з десантування гуманітарної допомоги в Газу. У ній взяли участь ВПС США та Йорданії. Командування ВПС Йорданії заявляє, що здійснило вже дев’ять таких операцій у співпраці з Єгиптом, США, Нідерландами та Бельгією.

Источник: Ракурс


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