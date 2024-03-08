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Газу обеспечивают гуманитарной помощью сбросом с самолетов, фото: vpk.name
В Газе сброшенная с самолетов гуманитарная помощь убила пять человек — СМИhttps://racurs.ua/n193127-v-gaze-sbroshennaya-s-samoletov-gumanitarnaya-pomosch-ubila-pyat-chelovek-smi.htmlРакурс
В Газі п’ятеро людей загинули внаслідок падіння вантажів з гуманітарною допомогою на заході міста. Ще понад десять осіб отримали травми.
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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляють ізраїльські та палестинські ЗМІ.
Зазначається, що відбулося чергове скидання гуманітарної допомоги з літаків, проте деякі парашути не розкрилися, і в результаті важкі вантажі впали на людей.
Гумдопомогу на парашутах в останні тижні скидали ВПС Йорданії, США та інших країн. Так, є повідомлення, що цього разу літаки належали єгипетській армії.
Нагадаємо, 2 березня відбулася перша операція з десантування гуманітарної допомоги в Газу. У ній взяли участь ВПС США та Йорданії. Командування ВПС Йорданії заявляє, що здійснило вже дев’ять таких операцій у співпраці з Єгиптом, США, Нідерландами та Бельгією.
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