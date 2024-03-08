Газу забезпечують гуманітарною допомогою шляхом скидання з літаків, фото: vpk.name

https://racurs.ua/ua/n193127-u-gazi-skynuta-z-litakiv-gumanitarna-dopomoga-vpala-na-ludey-p-yatero-zagyblyh-zmi.html

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В Газі п’ятеро людей загинули внаслідок падіння вантажів з гуманітарною допомогою на заході міста. Ще понад десять осіб отримали травми.

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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляють ізраїльські та палестинські ЗМІ.

Зазначається, що відбулося чергове скидання гуманітарної допомоги з літаків, проте деякі парашути не розкрилися, і в результаті важкі вантажі впали на людей.

Гумдопомогу на парашутах в останні тижні скидали ВПС Йорданії, США та інших країн. Так, є повідомлення, що цього разу літаки належали єгипетській армії.

Нагадаємо, 2 березня відбулася перша операція з десантування гуманітарної допомоги в Газу. У ній взяли участь ВПС США та Йорданії. Командування ВПС Йорданії заявляє, що здійснило вже дев’ять таких операцій у співпраці з Єгиптом, США, Нідерландами та Бельгією.