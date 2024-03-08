Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА
У Сумах завершені рятувальні роботи після російського ракетного удару — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193126-u-sumah-zaversheni-ryatuvalni-roboty-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
У Сумах завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого росіянами вчора, 7 березня.
.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
В результаті удару двоє людей загинули, 26 постраждали. Шестеро людей перебувають у медичних закладах.
Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито, 135 вікон, 10 дверей. Зокрема:
- у лікарні пошкоджено 28 вікон та двоє дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться;
- у Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на чотирьох поверхах, три слухові вікна на покрівлі, приміщення гаражу, 12 віконних блоків, шість автомобілів екстреної допомоги, віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків;
- в обласному центрі крові пошкоджене 21 вікно та двоє вхідних дверей;
- у комунальному закладі Сумської обласної ради пошкоджені чотири вікна, двері і дах;
- у навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, двоє дверей, стіна будівлі;
- електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі;
- у Навчально-виробничому центрі пошкоджено шість вікон;
- у Будівлі СТО пошкоджено всі вікна на воротах та в цеху будівлі;
- у будівлі водоканалу пошкоджено п’ять вікон, троє дверей.
На проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару було залучено 16 одиниць техніки та 92 рятувальники, — зазначають в ОВА.
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...