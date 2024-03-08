У Сумах завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого росіянами вчора, 7 березня.

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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

В результаті удару двоє людей загинули, 26 постраждали. Шестеро людей перебувають у медичних закладах.

Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито, 135 вікон, 10 дверей. Зокрема:

На проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару було залучено 16 одиниць техніки та 92 рятувальники, — зазначають в ОВА.