Рашисты 7 марта снова атаковали Сумы, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n193108-rossiyskiy-udar-po-sumam-prishelsya-na-medicinskiy-gorodok-ova.html

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Російський обстріл Сум прийшовся на частину міста, в якій розташовано здебільшого медичні будівлі.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Удар прийшовся на медичне містечко, — зазначив він.

За даними Артюха, постраждали будівлі:

центральної міської клінічної лікарні,

центру екстреної допомоги,

центру крові,

середньої школи.

Звернулися до медичних закладів чотири людини, всього постраждалих було близько десяти, — розповів очільник ОВА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що в результаті російського ракетного удару по Сумах є загиблі та поранені.

Джерело: «РБК-Україна»