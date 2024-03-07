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Ракурс
Рашисти 7 березня знову атакували Суми, фото: Сумська ОВА

Російський удар по Сумах прийшовся на медичне містечко — ОВА

7 бер 2024, 21:59
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Російський обстріл Сум прийшовся на частину міста, в якій розташовано здебільшого медичні будівлі.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Удар прийшовся на медичне містечко, — зазначив він.

За даними Артюха, постраждали будівлі:

  • центральної міської клінічної лікарні,
  • центру екстреної допомоги,
  • центру крові,
  • середньої школи.

Звернулися до медичних закладів чотири людини, всього постраждалих було близько десяти, — розповів очільник ОВА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що в результаті російського ракетного удару по Сумах є загиблі та поранені.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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