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Російський обстріл Сум прийшовся на частину міста, в якій розташовано здебільшого медичні будівлі.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Удар прийшовся на медичне містечко, — зазначив він.
За даними Артюха, постраждали будівлі:
- центральної міської клінічної лікарні,
- центру екстреної допомоги,
- центру крові,
- середньої школи.
Звернулися до медичних закладів чотири людини, всього постраждалих було близько десяти, — розповів очільник ОВА.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що в результаті російського ракетного удару по Сумах є загиблі та поранені.
Джерело: «РБК-Україна»
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