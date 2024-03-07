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Ракурс
Российские захватчики убили мирного жителя Черниговщины, фото: Национальная полиция

Житель Черниговщины погиб в результате российского минометного обстрела (ФОТО)

7 мар 2024, 21:39
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Російська армія сьогодні, 7 березня, здійснили обстріли мирного населення прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. В результаті загинув мирний житель.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Внаслідок ворожого удару 51-річний цивільний місцевий мешканець загинув. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди, — зазначають у поліції.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував всередині оселі та дивом вцілів.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).

Російські загарбники вбили мирного жителя Чернігівщини, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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