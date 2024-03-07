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Российские захватчики убили мирного жителя Черниговщины, фото: Национальная полиция
Житель Черниговщины погиб в результате российского минометного обстрела (ФОТО)https://racurs.ua/n193107-jitel-chernigovschiny-pogib-v-rezultate-rossiyskogo-minometnogo-obstrela-foto.htmlРакурс
Російська армія сьогодні, 7 березня, здійснили обстріли мирного населення прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. В результаті загинув мирний житель.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.
Внаслідок ворожого удару 51-річний цивільний місцевий мешканець загинув. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди, — зазначають у поліції.
Крім того, внаслідок атаки російських дронів зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував всередині оселі та дивом вцілів.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).
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