Российские захватчики убили мирного жителя Черниговщины, фото: Национальная полиция

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Російська армія сьогодні, 7 березня, здійснили обстріли мирного населення прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. В результаті загинув мирний житель.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Внаслідок ворожого удару 51-річний цивільний місцевий мешканець загинув. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди, — зазначають у поліції.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував всередині оселі та дивом вцілів.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).