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Ракурс
Гвардійці відбили ворожий штурм у районі Роботиного. Фото:

Спецназ Нацгвардії відбив ворожий штурм у районі Роботиного (ВІДЕО)

8 бер 2024, 15:21
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Російський штурм у районі Роботиного Запорізької області відбили українські захисники.


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Спецпризначенці «Омега» Нацгвардії зупинили ворожі танки, які прямували до їхніх позицій. Ворога зустріли щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та Мk-19. Про це Національна гвардія України 8 березня повідомила у Telegram.

Епізоди відбиття ворожого механізованого штурму в районі Роботиного, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мінні загородження зупинили частину російської бронетехніки, а решту ворожих одиниць добили дрони.

Нагадаємо, командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» заявляло, що росіяни активізувалися на Оріхівському напрямку, біля Роботиного. Попередні дні там було затишшя, або ворог здійснював кілька атак за добу. Однак 6 березня на цій ділянці фронту окупанти здійснили 16 спроб прориву західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Джерело: Ракурс


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