Пекін заявив про «дружні і відверті» переговори в Києві.

https://racurs.ua/ua/n193124-pekin-zayavyv-pro-drujni-i-vidverti-peregovory-pislya-vizytu-li-hueya-do-kyieva.html

Ракурс

Піднебесна прокоментувала візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва.

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Візит спецпредставника КНР до України був «дружнім та відвертим». Вчора представник Пекіну побував у Києві, щоб «продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи». Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки.

Зазначається, що перемовини з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою були «відвертими та дружніми».

На зустрічі делегацій були присутні посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники. Лі Хуей залишив Київ вчора у ввечері, 7 березня.

Нагадаємо, 7 березня китайський спеціальний представник з питань Євразії Лі Хуей відвідав Київ, де зустрівся з українськими посадовцями. З делегацією КНР обговорили українську формулу миру, говорили про повернення військовополонених і депортованих росією українських дітей. Також гостям із Піднебесної показали уламки збитої ракети КНДР й іншої зброї, які передають рф й яку та використовує для атак по українських містах.