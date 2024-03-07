Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Командування назвало ще один «гарячий» напрямок. Фото:

Командування назвало ще один «гарячий» напрямок на фронті

7 бер 2024, 15:21
999

Таврійський напрямок поповнився «гарячою» ділянкою фронту.


.

Росіяни активізувалися на Оріхівському напрямку, біля Роботиного. Попередні дні там було затишшя, або одній-трьох атак ворога на добу. Однак 6 березня на цій ділянці фронту окупанти здійснили 16 спроб прориву західніше села Вербове та в районі села Роботине. Про це речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в зоні відповідальності «Таврії» залишається складною, але контрольованою. Саме тут найбільше бойових зіткнень з усього фронту. Зокрема, 6 березня 57 зіткнень відбулось у зоні ОСУВ «Таврія».

Вчора росіяни завдали майже 900 артобстрілів, 24 авіаударів, три ракетні удари й 127 атак дронами-камікадзе.

Нагадаємо, британська розвідка назвала, що місто Часів Яр у Донецькій області є найближчою тактичною метою російської армії. Окупаційна армія продовжує атаки з метою розширити контроль над Бахмутом, який росія захопила у травні 2023 року, але малоймовірно, що росіяни почнуть масштабний наступ на Часів Яр.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів