Оперативну ціль окупантів на Донбасі назвала британська розвідка

Оперативну ціль окупантів назвала британська розвідка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193092-operatyvnu-cil-okupantiv-na-donbasi-nazvala-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Найближча тактична мета російської армії — місто Часів Яр у Донецькій області.

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Окупаційна армія продовжує атаки з метою розширити контроль над Бахмутом, який росія захопила у травні 2023 року. Ворожі підрозділи просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське та атакують українські позиції у Богданівці. Однак малоймовірно, що росіяни почнуть масштабний наступ на Часів Яр. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Однак це місто, яка розташоване приблизно за 5 км від лінії фронту, є найближчою оперативною ціллю ворога.

Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 4 березня в ОСУВ «Таврія» заявляли, що на Авдіївському напрямку росіяни частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Також ворог зосереджує значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, щоб захопити це село.