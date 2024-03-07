Станція метро «Дніпро» в Києві запрацює 8 березня. Фото:

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Станція метро «Дніпро» в Києві знову запрацює у звичайному режимі.

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Ця станція столичного метрополітену відновить роботу з завтрашнього дня, 8 березня. Вона була зачинена понад два роки для перевезень пасажирів. З 24 лютого 2022 року станція не працювала. Про це 7 березня повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Графік роботи цієї станції — з 5.41 до 22.36. Станція «Дніпро» наземна, тому під час повітряної тривоги вона не працюватиме. Таке рішення ухвалене з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року рух поїздів від станції метро «Деміївська» до «Теремків» на синій гілці зупинили через розгерметизацію тунелю. У Київському метрополітені повідомили, що рух поїздів від «Деміївської» до «Теремків» призупинили на час ремонту перегінного тунелю. Поїзди курсуватимуть синьою гілкою лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська» (вона буде кінцевою).

Мер Віталій Кличко прогнозував, що рух на пошкодженій ділянці між станціями «Деміївська» та «Либідська» відновлять до кінця літа 2024 року.