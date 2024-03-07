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Ракурс
Пожежа сталася в танковому командному училищі Казані. Скріншот з відео

Пожежа в танковому командному училищі сталася в російській Казані (ВІДЕО)

7 бер 2024, 13:19
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Пожежа у вищому танковому командному училищі виникла в російській Казані.


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На території військового навчального закладу у четвер, 7 березня, спалахнули казарми й вогонь переходить на покрівлю. Пожежі російські рятувальники присвоїли другий ранг. На місці працюють пожежники. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За інформацією пабліка 112, попередньо відомо, що пожежа сталася в кімнаті на другому поверсі казарми. А канал SHOT поінформував згодом, що займання в училищі локалізували на площі 120 кв. м.

Курсантів евакуювали з казарм. Про постраждалих традиційно російська пропаганда не повідомляє. Причина пожежі також не вказується.

Нагадаємо, 6 березня українські дрони атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат, які влучили прямо в резервуар із паливом на території підприємства. Виникла масштабна пожежа.

Джерело: Ракурс


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