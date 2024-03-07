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Пожар произошел в танковом командном училище Казани. Фото:
Пожар в танковом командном училище произошел в российской Казани (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193090-pojar-v-tankovom-komandnom-uchilische-proizoshel-v-rossiyskoy-kazani-video.htmlРакурс
Пожежа у вищому танковому командному училищі виникла в російській Казані.
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На території військового навчального закладу у четвер, 7 березня, спалахнули казарми й вогонь переходить на покрівлю. Пожежі російські рятувальники присвоїли другий ранг. На місці працюють пожежники. Про це пише російський Telegram-канал Baza.
За інформацією пабліка 112, попередньо відомо, що пожежа сталася в кімнаті на другому поверсі казарми. А канал SHOT поінформував згодом, що займання в училищі локалізували на площі 120 кв. м.
Курсантів евакуювали з казарм. Про постраждалих традиційно російська пропаганда не повідомляє. Причина пожежі також не вказується.
Нагадаємо, 6 березня українські дрони атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат, які влучили прямо в резервуар із паливом на території підприємства. Виникла масштабна пожежа.
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