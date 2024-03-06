Вибухи гриміли у двох областях рф, виникла пожежа на нафтобазі. Фото:

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Атака безпілотників на дві російські області відбулася вночі 6 березня.

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Після удару БПЛА виникла пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів у російському Курську — загорівся резервуар із пальним. Про постраждалих традиційно не повідомляють, а в атаці звинуватили Україну. Відповідну заяву зробив губернатор Курської області Роман Старовойт.

А за інформацією російського Telegram-каналу «112», в Курській області дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Він начебто влучив прямо в резервуар із паливом на території підприємства.

Про атаку БПЛА повідомив і губернатор Воронезької області, який заявив про два збиті безпілотники. За інформацією місцевих пабліків, у Воронежі український дрон мав атакувати військовий аеродром «Балтимор», але його начебто збили за кілька кілометрів.

А інші два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу у Воронезькій області. Уламки одного з них впали на території нафтобази.

Про ще один збитий безпілотник повідомив бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков.

Нагадаємо, 5 березня український дрон завдав удару по нафтобазі в селі Губкіно Білгородської області рф. Місцеві пабліки повідомляли, що після атаки БПЛА спалахнув один резервуар на Губкінській нафтобазі.