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У Бєлгородській області рф щось сталося з нафтобазою
У Бєлгородській області рф нафтобаза збила невідомий дрон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193017-u-bielgorodskiy-oblasti-rf-naftobaza-zbyla-nevidomyy-dron.htmlРакурс
У селі Губкіно Білгородської області рф нафтобаза збила український дрон.
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Губернатор Бєлгородської області повідомив про пожежу «після вибуху на інфраструктурному об'єкті в Губкінському міському окрузі».
Постраждалих немає, всі обставини, що сталося, встановлюються, — написав В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.
За даними Телеграм-каналу 112, після атаки БПЛА спалахнув один резервуар на Губкінській нафтобазі.
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