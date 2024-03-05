В Белгородской области рф что-то произошло с нефтебазой

https://racurs.ua/n193017-v-belgorodskoy-oblasti-rf-neftebaza-sbila-neizvestnyy-dron-video.html

Ракурс

У селі Губкіно Білгородської області рф нафтобаза збила український дрон.

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Губернатор Бєлгородської області повідомив про пожежу «після вибуху на інфраструктурному об'єкті в Губкінському міському окрузі».

Постраждалих немає, всі обставини, що сталося, встановлюються, — написав В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За даними Телеграм-каналу 112, після атаки БПЛА спалахнув один резервуар на Губкінській нафтобазі.