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Ракурс
В Белгородской области рф что-то произошло с нефтебазой

В Белгородской области рф нефтебаза сбила неизвестный дрон (ВИДЕО)

5 мар 2024, 09:40
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У селі Губкіно Білгородської області рф нафтобаза збила український дрон.


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Губернатор Бєлгородської області повідомив про пожежу «після вибуху на інфраструктурному об'єкті в Губкінському міському окрузі».

Постраждалих немає, всі обставини, що сталося, встановлюються, — написав В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За даними Телеграм-каналу 112, після атаки БПЛА спалахнув один резервуар на Губкінській нафтобазі.

Источник: Ракурс


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