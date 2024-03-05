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У ГУР офіційно підтвердили пошкодження корабля «Сергей Котов» дронами

ГУР підтвердило пошкодження корабля «Сергей Котов» дронами — влучили у корму та обидва борти

5 бер 2024, 09:01
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У ГУР вранці 5 березня офіційно підтвердили пошкодження корабля «Сергей Котов» дронами «Magura V5». Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.


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Вогневе ураження «Котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки, — розповіли в українській розвідці.

За даними ГУР, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Місія відбулась у співпраці з ВМС та за підтримки Мінцифри, додали у розвідці.

Раніше у мережі опублікували відео імовірного ураження корабля поблизу окупованої московитами української Керчі. На ньому чути звуки пострілів, а згодом видно вибух поблизу об'єкта, схожого на корабель.

«Сергей Котов» влітку 2023 року уник ураження двома українськими надводними дронами.

Джерело: Ракурс


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