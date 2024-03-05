Посли країн Євросоюзу в Москві проігнорували зустріч з Лавровим

https://racurs.ua/ua/n193015-posly-krayin-ievrosouzu-v-moskvi-proignoruvaly-zustrich-z-lavrovym.html

Ракурс

Посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися від запропонованої зустрічі з міністром закордонних справ росії Сєргєєм Лавровим.

.

Про це повідомляє 5 березня Voice of America.

У представництві Євросоюзу розповіли, що відмова була викликана низьким рівнем довіри до російського МЗС.

Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім так званим президентським виборам у так званій росії.

Проте, за два дні до призначеного заходу в МЗС отримали повідомлення про те, що посли на зустріч не прийдуть.

Нагадаємо, минулої суботи, 2 березня, голови МЗС Словаччини та Угорщини зустрілися з главою російського МЗС Лавровим — тисли йому руки, вечеряли та сміялися

Ця зустріч відбулася в Анталії, де Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні. Цю «сходку» організував президент Туреччини Ердоган задля «просування дипломатії в часи потрясінь».

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ця зустріч є прикладом «нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу».

Однак зустріч з Лавровим не сподобалася словацькій опозиції.

Вони підтвердили, що чинний уряд більше не бачить Словаччини на Заході, але він бачить себе скоріше в авторитарному напрямку та наздоганянні диктаторського режиму, — наголосив віцеголова комітету закордонних справ парламенту Словаччини Томаш Валашек.

Ще один словацький депутат заявив, що таким вчинком міністр поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм та Угорщиною.