Три прильоти в Сумах зафіксували через атаку «Шахедів». Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n193053-try-pryloty-v-sumah-zafiksuvaly-cherez-ataku-shahediv-video.html

Ракурс

Атака російських «Шахедів» на Суми відбувалася у ніч на 6 березня.

.

Ворог спрямував на місто ударні безпілотники, у різних частинах Сум сталися три прильоти. Внаслідок вибухів є постраждалі. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються, — зазначили в ОВА.

В міській військовій адміністрації повідомили, що один із безпілотників влучив у двір між багатоповерхівками, через що у квартирах вибите скло у вікнах, а також пошкоджені кілька авто. Внаслідок атаки четверо осіб дістали поранення.

Одне влучання було в об'єкт критичної інфраструктури, а інші два удари — по цивільних об'єктах.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що рятувальники ліквідовували наслідки ударів одночасно за трьома різними адресами. Їм довелось приборкувати загоряння трьох квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

За іншою адресою внаслідок удару пошкодження різного ступеня зазнали житлові будинки та легкові автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня ворог запустив 42 ударні безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків — з Чауди та Балаклави в окупованому Криму й російських Приморсько-Ахтарська та Курської області. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби збили або приземлили 38 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.