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Масовану атаку «Шахедів» вночі відбивали Сили оборони. Фото:

Масовану атаку «Шахедів» вночі відбивали Сили оборони

6 бер 2024, 08:49
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Масовану атаку російських «Шахедів» на українські міста відбивали військові.


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У ніч на 6 березня загарбники атакували п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованих районів Донецької області. А 42 ударні безпілотники типу Shahed ворог запускав із чотирьох напрямків — з Чауди та Балаклави в окупованому Криму й російських Приморсько-Ахтарська та Курської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожий напад з повітря зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Українські захисники збили 38 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Нагадаємо, 5 березня російська армія атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області. В Одесі було зафіксоване пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта.

Джерело: Ракурс


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