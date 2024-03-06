Массированную атаку «Шахедов» ночью отражали Силы обороны. Фото:

https://racurs.ua/n193051-massirovannuu-ataku-shahedov-nochu-otrajali-sily-oborony.html

Ракурс

Масовану атаку російських «Шахедів» на українські міста відбивали військові.

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У ніч на 6 березня загарбники атакували п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованих районів Донецької області. А 42 ударні безпілотники типу Shahed ворог запускав із чотирьох напрямків — з Чауди та Балаклави в окупованому Криму й російських Приморсько-Ахтарська та Курської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожий напад з повітря зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Українські захисники збили 38 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Нагадаємо, 5 березня російська армія атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області. В Одесі було зафіксоване пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта.