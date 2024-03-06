Ракурсhttps://racurs.ua/
Массированную атаку «Шахедов» ночью отражали Силы обороны. Фото:
Массированную атаку «Шахедов» ночью отражали Силы обороныhttps://racurs.ua/n193051-massirovannuu-ataku-shahedov-nochu-otrajali-sily-oborony.htmlРакурс
Масовану атаку російських «Шахедів» на українські міста відбивали військові.
.
У ніч на 6 березня загарбники атакували п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованих районів Донецької області. А 42 ударні безпілотники типу Shahed ворог запускав із чотирьох напрямків — з Чауди та Балаклави в окупованому Криму й російських Приморсько-Ахтарська та Курської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Відбивали ворожий напад з повітря зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Українські захисники збили 38 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
Нагадаємо, 5 березня російська армія атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області. В Одесі було зафіксоване пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...