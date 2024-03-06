Вибух на ТЕЦ стався в росії, багато постраждалих. Фото: РосЗМІ

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ТЕЦ у російській республіці Тива вибухнула у середу, 6 березня.

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Надзвичайна подія сталася на Шагонарській теплоелектроцентралі. В той момент на зміну заступила 21 людина. Унаслідок вибуху госпіталізовано 18 осіб, дев’ятеро перебувають у стані середньої тяжкості, а стан шістьох постраждалих важкий. Про це глава Туви Владислав Ховалиг повідомив у Telegram.

Ще трьох осіб шукають. У місті Шагонар відключили центральне опалення. Місцева влада заявляє, що усі чотири котли на теплоелектроцентралі начебто не постраждали й перебувають у робочому стані.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня в російському Єкатеринбурзі підірвали електропідстанцію, яка забезпечувала енергією три російські оборонні підприємства — «Машинобудівний завод імені М. І. Калініна», «Турбомоторний завод» та «Уралмаш».